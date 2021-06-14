شاهد: هكذا أنقذت "أطباء بلا حدود" أكثر من 410 أشخاص من عرض البحر الأبيض المتوسط

أنقذت سفينة تُـديرها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية أكثر من 400 مهاجر (بينهم نساء وأطفال) من البحر الأبيض المتوسط، خلال الـ 48 ساعة الماضية، في سبع عمليات منفصلة.

ولم يتضح بعد إلى أين سيُنقل المهاجرون الذين تم إنقاذهم.