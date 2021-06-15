شاهد: استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل

في ثاني يوم من زيارته إلى بلجيكا، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بجولة حول مقر الاتحاد الأوروبي، المصمم على شكل فانوس في بروكسل، وقد رافقه كل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وكان بايدن حضر قمة منظمة حلف شمال الأطلسي أمس في بروكسل، حيث التقى زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد، مؤكدا أنه من مصلحة الولايات المتحدة، ان تكون لها علاقة كبيرة مع الناتو والاتحاد الأوروبي. وتطرق قادة هذه الدول اليوم لقضايا المناخ وجائحة كوفيدـ19 والتجارة والاستثمار، والتكنولوجيا والشؤون الخارجية والقيم المشتركة. وينتظر أن يلتقي بايدن نظيره الروسي يوم غد الأربعاء في جنيف.
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