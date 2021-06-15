شاهد: مشجعو اسكتلندا مُبتهجون رغم الخسارة أمام جمهورية التشيك ويتطلعون إلى مواجهة إنجلترا

يشعر مشجعو اسكتلندا بالبهجة على ملعب غلاسكو على الرغم من خسارة فريقهم أمام جمهورية التشيك في الجولة الافتتاحية لبطولة أوروبا 2020، حيث يتطلع معظمهم إلى مباراة إنجلترا المقبلة.
انتهت عودة اسكتلندا إلى بطولة دولية كبرى لأول مرة منذ أكثر من عقدين بهزيمة (2-0) في يورو 2020 يوم الإثنين بفضل ثنائية ممتازة من فريق جمهورية التشيك.
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