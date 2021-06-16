شاهد: سيارة وطائرة لـ"ريد بول" في سباق "هوليودي"

عندما كان البطل السابق للفورمولا والفائز بجائزة جراند بريكس 13 مرة، ديفيد كولتهارد، يقود سيارته "ريد بول ف1"، بسرعة عاليه على مدرج مطار في مطار بروبراد في العاصمة السلوفاكية، براتيسلافا، قام بطل سباق "ريد بول الجوي لعام 2018" مارتن سنوكا، بقيادة طائرته على ارتفاع أمتار قليلة من سيارة كولتهارد، في مشهد يحاكي في إثارته أفلام الـ"أكشن" الهوليودية.

وفي حي بروكلين بمدينة نيوريورك بالولايات المتحدة، شوهدت بطّة وفراخها الثمانية يقومون بنزهة في الشارع الخامس قبل أن يدخلوا متجراً يبيع الخبز، ليتوجهوا بعدها إلى الشارع الرابع ومنه إلى بركة حديقة "بروسبيكت" بالحي المذكور.