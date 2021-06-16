تصافح الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف الأربعاء عند بدء أول قمة بينهما فيما تشهد العلاقات بين البلدين توترا.
وكان في استقبال الرئيسين اللذين وصلا الى جنيف بفارق دقائق الرئيس السويسري غي بارملان الذي تمنى لهما حظا موفقا في المحادثات التي تبدو صعبة.
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