بالفيديو.. مشاهد مثيرة لثوران بركان إتنا في إيطاليا

ثار مساء الإثنين بركان إتنا، الذي يعد من أكبر البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا، مقدما عرضا مثيرا للغاية لسكان بلدة زافيرانو إتنيا المجاورة.
وتظهر مشاهد مصورة، كرات الحمم البرتقالية وهي تتطاير في الهواء خلف كنيسة سانتا ماريا ديلا بروففيدينزا في زافيرانو إتنيا الواقعة على جزيرة صقلية.
ويعد إتنا من أكبر البراكين النشطة في أوروبا الآن. ويعيش الآلاف من الناس على المنحدرات والمناطق التي تحيط به.
No Comment المزيد من
شاهد: سيارة وطائرة لـ"ريد بول" في سباق "هوليودي"
شاهد: مشجعو اسكتلندا مُبتهجون رغم الخسارة أمام جمهورية التشيك ويتطلعون إلى مواجهة إنجلترا
شاهد: استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل
شاهد: المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد كورونا تنطلق في إدلب السورية
شاهد: طائرات ورقية في سماء غزة تحمل صور أطفال فلسطينيين قتلهم القصف الإسرائيلي
شاهد: علماء البراكين يأخذون عينات من بركان نيراغونغو في الكونغو الديمقراطية
شاهد: المجر تُنظم أكبر مهرجان للسيارات في أوروبا على الطرق الوعرة
شاهد: متظاهرون يحرقون علم رابطة دول جنوب شرق آسيا مع بدء محاكمة أون سان سو تشي
شاهد: عودة مهرجان "بينالي الرقص" في ليون بفرنسا إلى سابق عهده
شاهد: هكذا أنقذت "أطباء بلا حدود" أكثر من 410 أشخاص من عرض البحر الأبيض المتوسط
شاهد: احتجاجاتٌ لنشطاء البيئة تواكبُ قمة مجموعة دول السبع في كورنوال
شاهد: بايدن وزوجته في ضيافة الملكة إليزابيث بقلعة وندسور
شاهد: ملهى ليلي في لايبزيغ بألمانيا يفتح أبوابه لبضعة أيام فقط بغرض التجريب
شاهد: أضرار جسيمة بأحد مستشفيات مدينة عفرين السورية بعد قصف أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل
شاهد: اشتباكات في تونس العاصمة بين متظاهرين وعناصر الشرطة