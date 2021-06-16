بالفيديو.. مشاهد مثيرة لثوران بركان إتنا في إيطاليا

ثار مساء الإثنين بركان إتنا، الذي يعد من أكبر البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا، مقدما عرضا مثيرا للغاية لسكان بلدة زافيرانو إتنيا المجاورة.

وتظهر مشاهد مصورة، كرات الحمم البرتقالية وهي تتطاير في الهواء خلف كنيسة سانتا ماريا ديلا بروففيدينزا في زافيرانو إتنيا الواقعة على جزيرة صقلية.

ويعد إتنا من أكبر البراكين النشطة في أوروبا الآن. ويعيش الآلاف من الناس على المنحدرات والمناطق التي تحيط به.