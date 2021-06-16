شاهد: صياح وتدافع وفوضى أثناء تغطية الإعلاميين لاجتماع بايدن وبوتين

شهدت القمة التي جمعت اليوم الأربعاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة جنيف السويسرية تدافعا كبيراً بين الصحفيين والمصورين ورجال الأمن المكلفين بحماية الزعيمين.

وفتح منظمو القمة أبواب قاعة اجتماع الرئيسين لالتقاط الصور المعتادة قبل أن يتحول المشهد إلى تدافع وصياح بين الإعلاميين الأمريكيين والروس ورجال الأمن.

واتهم الإعلاميون الأمريكيون رجال أمن الرئيس الروسي بدفعهم ومحاولة منعهم من دخول القاعة وسط متابعة بايدن وبوتين بينما كان التعجب يعلو وجهيهما.