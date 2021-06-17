شاهد: قطار يخرج عن مساره محطماً عددا من المنازل في المكسيك

قُتل شخص وأصيب ثلاثة إثر خروج قطار شحن عن مساره وانقلابه ليصطدم بعدد من المنازل القريبة من مسار السكك الحديدية في غرب المكسيك.
وأظهرت لقطات مصورة جوية حجم الدمار الذي خلفه انقلاب قاطرتين و12 عربة من عربات القطار التي تناثرت على طول المسار الحديدي.
ولم يُعرف حتى الآن سبب خروج القطار عن مساره إلا أن تقارير إعلامية مكسيكية أكدت أنه لم يكن يحمل على متنه أي مواد خطرة.
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