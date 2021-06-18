قمعت الشرطة الإسرائيلية يوم أمس الخميس تظاهرة نظمها الفلسطينيون عند باب العامود في البلدة القديمة بالقدس احتجاجا على الشعارات التي أطلقها متطرفون إسرائيليون ضد النبي محمد خلال مسيرة الأعلام التي نُظمت في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وكانت دعوات انتشرت في أوساط الفلسطينيين للتظاهر عند باب العامود رداً على مظاهرة نظمها متطرفون يهود يوم الثلاثاء الماضي وهتف خلالها عشرات الإسرائيليين بعبارات عنصرية كـ"الموت للعرب" و"أتمنى أن تحترق بلدتك".
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