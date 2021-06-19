شاهد: الآلاف يشاركون في مسيرة فخر المثليين الجنسيين في بولندا

خرج الآلاف من الأشخاص اليوم السبت إلى شوارع العاصمة البولندية وارسو للمشاركة في مسيرة فخر المثليين الجنسيين.

ويأتي خروجهم هذا العام بالتحديد كتحد لسلطة حزب "القانون والعدالة" اليميني الحاكم والذي يناهض ما يصفه بـ"عقيدة" المثليين الجنسيين والعابرين جنسيا.