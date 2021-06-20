شاهد: جداريات ملونة للتوعية بالوقاية من كوفيد-19 في فيتنام

ظهرت العديد من الجداريات الملونة التي تنقل الرسائل المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19 في شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي.

وتم تصميم تلك الجداريات ورسمها بواسطة مجموعة AQ الفنية الجدارية ومقرها هانوي.

وقال الفنان نغوين مانه كوانغ، رئيس المجموعة الفنية: "تعتمد التصميمات والتخطيط على المساحة وطول الجدار، لذلك في كل منطقة نرسمها ، تختلف التصميمات وأريد التأكد من أن الرسائل الموجودة على هذه الجداريات ملفتة لنظر الجميع".

تستغرق كل لوحة عادة ما يصل إلى ثلاثة أيام للانتهاء منها بمشاركة حوالي خمسة أو ستة فنانين.