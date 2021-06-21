شاهد: إعصار قوي يضرب أوكلاند في نيوزيلندا ويسفر عن سقوط قتيل

لقي عامل في ميناء حتفه وأصيب اثنان على الأقل، يوم السبت، بعدما ضرب إعصار قوي جنوب مدينة أوكلاند في نيوزيلندا.
وتسبب الإعصار بحدوث دمار كبير في الأسطح والمباني، هذا وأدى إلى سقوط حاويات شحن عملاقة في ميناء أوكلاند.
وأجبر الإعصار الذي اجتاح ضاحية باباتويتو، السلطات النيوزيلندية على إجلاء المئات من السكان وإعلان حالة الطوارئ في إقليم كانتربري، جنوب البلاد.
No Comment المزيد من
فيديو | "رالي" لأكثر من 300 سيارة قديمة في إستونيا.. ألف كيلومتر في 5 أيام
شاهد: حملة "العناق وليس الجدران" تلم شمل مئتي عائلة بعد فتح الحدود الأميركية مع المكسيك
شاهد: جداريات ملونة للتوعية بالوقاية من كوفيد-19 في فيتنام
شاهد: الآلاف يشاركون في مسيرة فخر المثليين الجنسيين في بولندا
شاهد: مركب خاص لإزالة النفايات من الأنهار والبحيرات في باريس
مسيرة نسائية في إسطنبول دفاعا عن حقوق المرأة
شاهد: مهرجان موسيقي في مركز لرعاية مسنين إسبان احتفالا بتلقيهم اللقاح ضد كورونا
شاهد: الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين فلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس
شاهد: فيضانات أغرقت بلدة بأكملها في نيبال
بالفيديو: دب أسود يستمتع بالمياه المنعشة خلال يوم حار في حديقة حيوانات أوريغون
شاهد: قطار يخرج عن مساره محطماً عددا من المنازل في المكسيك
شاهد: حملة انتخابية للمعارضة الإثيوبية في شوارع أديس أبابا
شاهد: متزلجو الألواح يحتفلون بيوم الشباب في جنوب إفريقيا
شاهد: صياح وتدافع وفوضى أثناء تغطية الإعلاميين لاجتماع بايدن وبوتين
شاهد: بايدن وبوتين يتصافحان مع بدء قمتهما في جنيف