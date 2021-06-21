شاهد: إعصار قوي يضرب أوكلاند في نيوزيلندا ويسفر عن سقوط قتيل

لقي عامل في ميناء حتفه وأصيب اثنان على الأقل، يوم السبت، بعدما ضرب إعصار قوي جنوب مدينة أوكلاند في نيوزيلندا.

وتسبب الإعصار بحدوث دمار كبير في الأسطح والمباني، هذا وأدى إلى سقوط حاويات شحن عملاقة في ميناء أوكلاند.

وأجبر الإعصار الذي اجتاح ضاحية باباتويتو، السلطات النيوزيلندية على إجلاء المئات من السكان وإعلان حالة الطوارئ في إقليم كانتربري، جنوب البلاد.