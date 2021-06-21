شاهد: احتجاج بالورود على تخطي البرازيل نصف مليون وفاة جرّاء كوفيد-19

وضع متظاهرون من مجموعة "ريو دي باز" لحقوق الإنسان عشرات الورود على شاطئ كوباكابانا تخليداً لذكرى نصف مليون من ضحايا كوفيد -19 في البرازيل.
وأصبحت البرازيل الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تجاوز عدد الوفيات جرّاء الفيروس فيها 500 ألف شخص.
وقال أنطونيو كارلوس كوستا، رئيس منظمة "ريو دي باز": "إنه عمل تضامني مع عائلات الضحايا وللاعتراض على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الفدرالية مع هذه الأزمة. الأرقام (الوفيات) مذلة للغاية لديمقراطيتنا".
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