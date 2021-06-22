تم تتويج جيرني كرودر وشقيقته جوليجا كرودر من سلوفينيا كملك وملكة لرياضة التسلق الفردي فوق المياه العميقة (psicobloc) خلال العودة المنتظرة لبطولة (Red Bull Creepers) التي أقيمت في أفيلا بإسبانيا يوم السبت 19 يونيو.
وكانت المسابقة فريدة من نوعها حيث تنافس 16 من أفضل الرياضيين في العالم ليصبحوا الأسرع في الوصول إلى القمة.
هذه الرياضة، التي ظهرت لأول مرة في طوكيو في 2020، تجمع بين السرعة والقوة والرشاقة وتقدم عرضًا فريدًا من نوعه.
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