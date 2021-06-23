يتقدم الزبائن في أحد المقاهي الجديدة في بطلباتهم، ليس إلى أشخاص عاديين من أصحاب المقهى، ولكن إلى "روبوت".

ويحمل ما يسمى بـ "الروبوت الأفاتار" (avatar robot)، وهو إنسان آلي ذاتي الحركة يبلغ طوله حوالي 120 سنتيمترا، المشروبات للزبائن الجالسين على الطاولات.