شاهد: بعد موجات كوفيد-19.. دول البلقان تواجه موجة حر عاتية

تسببت موجة الطقس شديد الحرارة في جميع أنحاء دول البلقان في اضطرابات كبيرة قيدت من استمتاع السكان بحرية الخروج بعد انتهاء أشهر من إجراءات الإغلاقة التي فُرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت درجات الحرارة في العاصمة البوسنية سراييفو 38 درجة مئوية اليوم الأربعاء فيما سجلت بلدة موستار الجنوبية 41 درجة بحلول منتصف النهار.

وتحول مسؤولو الصحة البوسنيون من التحذيرات الخاصة بالوقاية من كوفيد-19 إلى تحذيرات الطقس وخاصة في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة طوال الأسبوع.