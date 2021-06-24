شاهد: بعد موجات كوفيد-19.. دول البلقان تواجه موجة حر عاتية

تسببت موجة الطقس شديد الحرارة في جميع أنحاء دول البلقان في اضطرابات كبيرة قيدت من استمتاع السكان بحرية الخروج بعد انتهاء أشهر من إجراءات الإغلاقة التي فُرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسجلت درجات الحرارة في العاصمة البوسنية سراييفو 38 درجة مئوية اليوم الأربعاء فيما سجلت بلدة موستار الجنوبية 41 درجة بحلول منتصف النهار.
وتحول مسؤولو الصحة البوسنيون من التحذيرات الخاصة بالوقاية من كوفيد-19 إلى تحذيرات الطقس وخاصة في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة طوال الأسبوع.
No Comment المزيد من
شاهد: ثعالب الماء في حديقة حيوان أوريغون تنتعش في حوض استحمام مليئ بمكعبات الثلج
شاهد: أسطول من الصيادين الإيرلنديين ينظمون مظاهرات في دبلن
شاهد: زعماء الاستقلال يرفعون راية "الحرية من أجل كتالونيا"
شاهد: كيف احتفل سكان بوليفيا الأصليون برأس السنة الجديدة للأنديز
بالفيديو: لعبة الكرة القديمة لتعزيز الهوية الثقافية لشعوب المايا
شاهد: الروبوتات النُدُل في مقهى بطوكيو
احتفالاتُ عيد الموسيقى تجتاح مدن فرنسا مع انحسار وباء كورونا في البلاد
شاهد: تتويج شقيقين من سلوفينيا كملك وملكة رياضة التسلق الفردي فوق المياه
شاهد: القصر الرئاسي في فرنسا يفتح أبوابه أمام الموسيقيين في "عيد الموسيقى" السنوي
شاهد: محتفلون يتسللون إلى موقع ستونهنج للاحتفال بالانقلاب الصيفي
شاهد: انهيار مبنيين من ثلاثة طوابق في وسط مدينة بوردو القديمة جنوب غرب فرنسا
شاهد: متفجرات وذخيرة حية لاختبار أحدث حاملة طائرات في البحرية الأمريكية
شاهد: متظاهرون مؤيدون لانفصال كاتالونيا يتظاهرون خارج مبنى أوبرا برشلونة
فيديو | "رالي" لأكثر من 300 سيارة قديمة في إستونيا.. ألف كيلومتر في 5 أيام
شاهد: إعصار قوي يضرب أوكلاند في نيوزيلندا ويسفر عن سقوط قتيل