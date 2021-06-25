شاهد: السكان الأصليون في البرازيل يحتجون على مشروع قانون ملكية الأراضي

احتج المئات من السكان الأصليين أمام مبنى البرلمان البرازيلي أمس الأربعاء على مشروع قانون سيضعف من أحقيتهم في الاحتفاظ بأراضٍ توارثوها عبر الأجيال المتعددة.

وتستمر تلك الاحتجاجات منذ عدة أيام ووصلت إلى حد الاشتباك مع قوات الأمن.

ويشترط مشروع القانون إثبات تواجد الساكن الأصلي بقطعة الأرض التي يسعها للاحتفاظ بها عام 1988 وهو العام الذي تم فيه إقرار الدستور البرازيلي الجديد مع بدء الحقبة الديمقراطية في البلاد.