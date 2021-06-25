شاهد: ألوان قوس قزح تضيء الملاعب الألمانية دعما للمثليين

في خطوة مثيرة للجدل، تحدت الملاعب الألمانية الأربعاء قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) وأضاءت مواقعها بألوان قوس قزح التي ترمز إلى المثلية الجنسية.

وأعلن الاتحاد في وقت سابق رفضه إضاءة استاد "أليانس أرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية بألوان قوس قزح خلال مباراة ألمانيا والمجر في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، لدعم مجتمع المثليين والاحتجاج على قانون أقرته الحكومة المجرية.

هذا وأضاءت الأندية في كولونيا وبرلين وفرانكفورت وفولفسبورج وأوغسبورغ وبريمن ودوسلدورف مواقعها خلال مباراة المجموعة الأخيرة في ميونيخ.

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة طائرة مسيرة، ملعب برلين الأولمبي وهو مضاء بألوان قوس قزح.