ضرب إعصار ضخم مناطق عدة في جنوب شرق جمهورية التشيك وأسفر عن مقتل 5 أشخاص إضافة إلى تدمير عشرات المنازل وتحطيم السيارات والمساحات الخضراء.

هذا وجرح العشرات وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفيات. وتواصل فرق الإنقاذ والجهات المعنية عمليات البحث عن المزيد من الجرحي الذين لا زالوا متواجدين تحت أنقاض منازلهم المدمرة.