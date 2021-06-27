تجمع آلاف الأشخاص على ضفة نهر نيفا في سانت بطرسبرغ ليلة الجمعة لإحياء مهرجان "الأشرعة القرمزية" الذي يقام تكريما لخريجي المدارس الثانوية في المدينة. ويعد هذا المهرجان، من أضخم الأحداث التي تقام في مدينة سانت بطرسبرغ، شمال غرب روسيا، ويحظى بشعبية كبرى نتيجة الألعاب النارية المذهلة والعروض الموسيقية والمائية الضخمة التي تنظمها المدينة.