شاهد: الأمير وليام والملكة إليزابيث في زيارة لمصنع في إسكتلندا

قامت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والأمير وليام بجولة في مصنع للمشروبات الغازية في إسكتلندا يوم الإثنين. وزارت الملكة وحفيدها مصنع "إيه جي بار" في كمبرناولد، حيث تنتج الشركة صودا "إيرن برو"، لافتتاح منشأة المعالجة الجديدة الخاصة بها.
سافرت الملكة إلى إسكتلندا في زيارتها السنوية كجزء من أسبوع هوليرود، الذي يقام كل صيف ويحتفل بـ "الثقافة والإنجاز والمجتمعات الاسكتلندية". وفي نفس الجولة، حضر الأمير وليام مع جدته الملكة حفل المفاتيح على الفناء الأمامي لقصر "هوليرود هاوس" في إدنبرة.
وتعتبر هذه أول رحلة للملكة إليزابيث إلى اسكتلندا بدون زوجها الأمير فيليب، الذي توفي في 9 أبريل عن عمر يناهز 99 عاما.
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