يحتفل الحزب الشيوعي الصيني الخميس بالذكرى المئوية لتأسيسه بحملة دعائية تمجد الصين التي أصبحت خلال 40 عاما ثاني قوة اقتصادية في العالم، مغلقا بذلك ملف "أخطاء" فترة حكم ماو تسي تونغ التي أدت الى ملايين الوفيات.
في حين لم ترشح تفاصيل عن احتفالات الأول من تموز/يوليو، لا شك أن الرئيس الصيني سيلقي خطابا يركز فيه على استمرارية النظام من بوابة تيان أنمين في بكين من حيث أعلن ماو انتصاره العام 1949.
No Comment المزيد من
شاهد: فيضان نهر الغانج في الهند "ينبش" القبور على ضفتيه ومخاوف من كارثة صحية
شاهد: مهرجان "بيانو سيتي ميلانو 2021" يشرع أبوابه أمام عشاق الموسيقى بدورته العاشرة
شاهد: عشرات الآلاف من العمال المهاجرين يغادرون دكا قبيل فرض إجراءات عزل صارمة لاحتواء كورونا
شاهد: جاكوب شوبرت يحتل المرتبة الأولى في نهائيات بطولة العالم للتسلق في إنسبروك
شاهد: إحياء مهرجان "الأشرعة القرمزية" في سانت بطرسبرغ بحضور آلاف الناجحين في الثانوية العامة
شاهد: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في داكار بسبب مشروع قانون لمكافحة الإرهاب
شاهد: ميانمار تحرق مخدرات تفوق قيمتها نصف مليار دولار
شاهد: آلاف الإسرائيليين يشاركون في "مسيرة فخر" المثليين الجنسيين
شاهد: مقاتلو طالبان يسلمون أسلحتهم طواعية للحكومة الأفعانية في ولاية هيرات الغربية
شاهد: إعصار ضخم يضرب جمهورية التشيك ويسفر عن سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى
شاهد: ألوان قوس قزح تضيء الملاعب الألمانية دعما للمثليين
شاهد: السكان الأصليون في البرازيل يحتجون على مشروع قانون ملكية الأراضي
شاهد: هونغ كونغ.. العشرات يقفون في طوابير للحصول على العدد الأخير من صحيفة "آبل ديلي"
شاهد: وقفة احتجاجية في بانكوك إحياء للذكرى 89 للثورة السيامية
شاهد: بعد موجات كوفيد-19.. دول البلقان تواجه موجة حر عاتية