يحتفل الحزب الشيوعي الصيني الخميس بالذكرى المئوية لتأسيسه بحملة دعائية تمجد الصين التي أصبحت خلال 40 عاما ثاني قوة اقتصادية في العالم، مغلقا بذلك ملف "أخطاء" فترة حكم ماو تسي تونغ التي أدت الى ملايين الوفيات.

في حين لم ترشح تفاصيل عن احتفالات الأول من تموز/يوليو، لا شك أن الرئيس الصيني سيلقي خطابا يركز فيه على استمرارية النظام من بوابة تيان أنمين في بكين من حيث أعلن ماو انتصاره العام 1949.