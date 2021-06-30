شاهد: أنثى دب تأخذ صغيريها للسباحة في مسبح في كندا

قام أحد سكان حي بالقرب من حديقة موندي بارك في مدينة كوكتلام، مقاطعة كولومبيا البريطانية، بتصوير زيارة غير متوقعة الأحد، حيث قررت أنثى دب أخذ صغيريها للسباحة في أحد أحواض السباحة الخاصة وسط موجة حارة قياسية تشهدها المقاطعة الكندية.

وسجلت قرية ليتون درجة حرارة وصلت إلى 46.6 درجة مئوية، وهي الأعلى على الإطلاق في كندا. وقد سجلت مناطق أخرى في كولومبيا البريطانية وغرب المحيط الهادئ درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وقد حذرت خدمة الطقس الوطنية من احتمال أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لعدة أيام أخرى.