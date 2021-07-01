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شاهد: السيارة الطائرة "إير كاير" تقطع مسافة 80 كم في 25 دقيقة

كشف المخترع والمصمم والطيار السلوفاكي ستيفان كلاين النقاب عن سيارة رياضية طائرة في فعالية أقيمت يوم الإثنين في سلوفاكيا.

تحولت السيارة إلى الطائرة في أقل من ثلاث دقائق وهبطت في مطار براتيسلافا بعد إكمال رحلة ناجحة من نيترا إلى العاصمة السلوفاكية.

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وتعدّ هذه الرحلة هي الأطول حتى الآن ضمن هذا النموذج الأولي للسيارة الطائرة. وحلقت مسافة (حوالي 75 كيلومترًا) بين براتيسلافا ونيترا في 25 دقيقة بسرعة 170 كيلومترًا في الساعة.

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