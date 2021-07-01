نجحت السلطات البنغالية في نقل فيلين إلى بر الأمان، بعد أن عبرا من ميانمار ووصلا إلى بنغلاديش، وتقطعت بهما السبل عند أحد الشواطئ.

وتعد الغابات التي تمتد عبر جنوب بنغلاديش وغرب ميانمار من آخر المواطن الطبيعية المتبقية أمام الفيلة الآسيوية المهددة بالانقراض.