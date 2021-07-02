شاهد: الحرائق تلتهم الغابات في بلدة ليتون الكندية وسط موجة حر قياسية

قام سكان ليتون في كولومبيا البريطانية في كندا بإخلاء البلدة الجبلية الصغيرة يوم الأربعاء، 30 حزيران/ يونيو، حيث اجتاح حريق غابات المنطقة، وسط موجة حر غير مسبوقة شهدت درجات حرارة قياسية وصلت إلى 49.6 درجة مئوية.

وأصدر عمدة المدينة أمر إخلاء إلزامي للبلدة فر على إثره أغلب السكان.

وأدت الرياح الساخنة والجافة والرياح التي وصلت سرعتها إلى 71 كيلومترًا في الساعة إلى تأجيج النيران.

وفقًا لمسؤولين كنديين، خلال الأيام الخمسة الماضية وخلال موجة الحر غير المسبوقة في البلاد، سجلت حوالي 486 حالة وفاة، مما يمثل زيادة بنسبة 195 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة.