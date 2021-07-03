شاهد: مظاهرات في البرازيل لإقالة الرئيس وتوفير لقاحات ضد كورونا

آلاف البرازيليين نزلوا اليوم السبت إلى الشوارع للمطالبة بإقالة الرئيس جايير بولسونارو وتوفير مزيد من اللقاحات لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ثاني أكثر موجات التفشي للفيروس فتكا في العالم بعد الولايات المتحدة.
وأعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر يوم الجمعة لفتح تحقيق مع بولسونارو بشأن مخالفات مزعومة في شراء لقاح تم تطويره في الهند.
وكان من المقرر تنظيم الاحتجاجات في 24 تموز/يوليو الجاري، ولكن تم تقديم موعدها بعد تقديم أدلة على وجود مخالفات تتعلق بصفقة اللقاح هذه أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ تعمل على التحقيق في أسلوب تصدي الحكومة الاتحادية للجائحة، علماً أن بطء توزيع اللقاحات أدى إلى تفاقم أزمة فيروس كورونا في البرازيل.
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