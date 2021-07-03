شاهد: من فرنسا إلى أمريكا.. وصول النسخة المصغرة من تمثال الحرية إلى جزيرة إليس

وصلت نسخة مصغرة طبق الأصل من تمثال الحرية إلى جزيرة إليس الأمريكية، النسخة التي تم تقديمها من قبل الدولة الفرنسية للولايات المتحدة تأتي بعد 135 عامًا من إهداء "الأخت الكبرى" أي النسخة الكبرى الموجودة في نيويورك.

يبلغ ارتفاع "ليدي ليبرتي" أو تمثال الحرية الجديد المصنوع من البرونز حوالي 3 أمتار. ومن المقرر أن يتم نقل النسخة الجديدة من تمثال الحرية إلى حدائق السفارة الفرنسية في واشنطن ليبقى هناك طوال العقد المقبل.