شاهد: اعتصام نسائي في دكار للتنديد بالعنف الممارس بحق المرأة السنغالية

بدعوة من التجمع النسائي السنغالي، اعتصم عشرات الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في العاصمة دكار اليوم السبت للتنديد بالتساهل الذي تبديه الدولة بشأن العنف الممارس بحق النساء.

الفعّالية النسائية السنغالية، والتي هي الأولى من نوعها في البلاد، رُفع خلالها يافطات تطالب السلطات القضائية بملاحقة كل من يعنّف المرأة، وتدعو إلى بناء ثقافة مجتمعية تحمي النساء وتعطيهنّ كامل حقوقهنّ.