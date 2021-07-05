شاهد: حرائق هائلة تأكل الأخضر واليابس في قبرص ... والضحايا 4 عمال مصريين

أدى الحريق، الذي اندلع بعد ظهر يوم السبت خارج قرية أراكاباس في قبرص، إلى إخلاء ما لا يقل عن ثماني قرى جبلية، ودمر عدة منازل وأحرق حتى الآن 55 كيلومترا مربعا من غابات الصنوبر والبساتين.

ووصف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في تغريدة الأحد تلك الحرائق بأنها "مأساة"، مضيفا أنه "أكبر حريق منذ العام 1974" الذي شهد انقسام الجزيرة بعدما احتلت تركيا ثلثها الشمالي.

وأدى الحريق إلى مقتل أربعة عمال مصريين قبل أن تتم السيطرة عليه بشكل شبه كامل الأحد، وهي واحدة من أسوأ الكوارث في التاريخ الحديث للجزيرة المتوسطية.