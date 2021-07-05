شاهد: فرق الإنقاذ تُـسابق الزمن في اليابان للبحث عن ناجين بعد كارثة انزلاق التربة

تتسابق فرق الإنقاذ مع الزمن للبحث عن الناجين وسط الأنقاض في وسط اليابان بعد أن أدت عدة انهيارات للتربة إلى مقتل اثنين من السكان المحليين وفقد 20 آخرين صباح يوم السبت.
ووقعت الكارثة في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي في مدينة أتامي بمحافظة شيزوكا جنوب غرب طوكيو، حيث اجتاحت الأمطار الغزيرة مناطق على طول ساحل المحيط الهادئ في وسط وشرق اليابان.
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