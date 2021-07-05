شاهد: الكشف عن شعار مهرجان كان السينمائي الجديد في فرنسا

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي أمس الأحد النقاب عن شعار دورته الرابعة والسبعين.
ووضعت لافتة ضخمة تحمل الشعار الجديد على واجهة مبنى قصر المهرجانات الذي يستضيف فعاليات المهرجان السنوية. ويظهر الشعار الجديد جزءاً من وجه المخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار سبايك لي والذي سيترأس أيضاً لجنة تحكيم المهرجان هذا العام.
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