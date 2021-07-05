خرج المئات من المتظاهرين إلى وسط العاصمة سانتياغو أمس الأحد بالتزامن مع أداء 155 شخصا القسم من أجل البدء في صياغتهم لدستور البلاد الجديد.
وعلى الرغم من التفاؤل بتشكيل لجنة دستورية تضم أشخاصاً من مختلف أطياف المجتمع، بما فيهم غير السياسيين وممثلون عن السكان الأصليين، يخشى البعض من عدم قدرة المجموعة المتباينة على التوصل لدستور يحقق مطالب الأغلبية من الشعب.
وتسعى تشيلي لكتابة دستور جديد ليحل محل السابق الذي تمت صياغته خلال حقبة الديكتاتور الراحل أوغوستو بينوشيه (1973 - 1990).
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