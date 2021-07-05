شاهد: الآلاف يشاركون في مسيرة "فخر المثليين" في كولومبيا

خرج الأحد الآلاف للرقص والمشاركة في مسيرة فخر المثليين التي أقيمت في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وتوقف العديد من المشاركين لالتقاط الصور بجوار لوحة جدارية ضخمة بألوان علم قوس قزح الذي يرمز لمجتمع المثليين الجنسيين والمتحولين جنسيا.

وقالت الفنانة ساندرا مارسيلا إنها صممت اللوحة لمساعدة مجتمع المثليين في بوغوتا على الشعور "بالرفقة والاعتراف والترحيب".