تعاني إندونيسيا من نقص حاد في إمدادات الأكسجين ودعت الحكومة مورّدي هذه المادة إلى تأمينها في المستشفيات والمراكز الطبية قبل أي مكان آخر، من أجل تخصيصها لعلاج المصابين بكوفيد-19. وشهدت العاصمة جاكرتا، وإندونيسيا بشكل عام موجة غير مسبوقة من الإصابات بعد انتشار السلالة المتحورة، دلتا التي سُجلت بداية في الهند..
No Comment المزيد من
شاهد: تواصل عمليات الانقاذ والبحث عن عشرات المفقودين بعد انزلاق التربة باليابان
شاهد: الآلاف يشاركون في مسيرة "فخر المثليين" في كولومبيا
شاهد: مظاهرات في تشيلي تزامنا مع بدء صياغة دستور جديد للبلاد
شاهد: الكشف عن شعار مهرجان كان السينمائي الجديد في فرنسا
شاهد: حرائق هائلة تأكل الأخضر واليابس في قبرص ... والضحايا 4 عمال مصريين
شاهد: فرق الإنقاذ تُـسابق الزمن في اليابان للبحث عن ناجين بعد كارثة انزلاق التربة
شاهد: عمليات بحث واسعة عن المفقودين إثر كارثة انزلاق التربة في اليابان
شاهد: اعتصام نسائي في دكار للتنديد بالعنف الممارس بحق المرأة السنغالية
شاهد: مظاهرات في البرازيل لإقالة الرئيس وتوفير لقاحات ضد كورونا
شاهد: وردٌ وشموع على ضريح مغني الروك جيم موريسون في الذكرى الـ50 لرحيله
شاهد: جدارية في مبنى متعدد الطوابق تحتفي بالنجم ميسي في مسقط رأسه
شاهد: من فرنسا إلى أمريكا.. وصول النسخة المصغرة من تمثال الحرية إلى جزيرة إليس
شاهد: الجيش الأفغاني ينتشر في قاعدة باغرام بعد خروج القوات الغربية منها
شاهد: احتجاجات في إسطنبول مع خروج تركيا رسميا من اتفاقية تحمي النساء
شاهد: حفلات موسيقى كلاسيكية للأبقار في الدنمارك