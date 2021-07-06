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عمال يفرغون شاحنة تنقل قوارير أكسجين في جاكرتا

تعاني إندونيسيا من نقص حاد في إمدادات الأكسجين ودعت الحكومة مورّدي هذه المادة إلى تأمينها في المستشفيات والمراكز الطبية قبل أي مكان آخر، من أجل تخصيصها لعلاج المصابين بكوفيد-19. وشهدت العاصمة جاكرتا، وإندونيسيا بشكل عام موجة غير مسبوقة من الإصابات بعد انتشار السلالة المتحورة، دلتا التي سُجلت بداية في الهند..

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