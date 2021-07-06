تعاني إندونيسيا من نقص حاد في إمدادات الأكسجين ودعت الحكومة مورّدي هذه المادة إلى تأمينها في المستشفيات والمراكز الطبية قبل أي مكان آخر، من أجل تخصيصها لعلاج المصابين بكوفيد-19. وشهدت العاصمة جاكرتا، وإندونيسيا بشكل عام موجة غير مسبوقة من الإصابات بعد انتشار السلالة المتحورة، دلتا التي سُجلت بداية في الهند..