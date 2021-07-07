شاهد: بناء أطول قلعة من الرمال في العالم بالدنمارك

حطم فنانون دنماركيون رقم موسوعة غينيس القياسي لبناء أطول قلعة رملية في العالم ببناء وصل ارتفاعه 21,16 متراً وهو أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في ألمانيا عام 2019 بطول 17,66 متراً.
وتم تشييد البناء بشكل مثلثي لمنعه من الانهيار كما هو الحال في بناء العديد من الأشكال الرملية المماثلة.
واستخدم البناة أطناناً من الرمال التي تحتوي على نسبة 10% من الطين الذي يساعد على تماسك القصور الرملية مع إضافة طبقة من الصمغ لزيادة تماسكه.
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