عثرت السلطات الصينية على 12 حوتا جنحت نحو المياه الساحلية قبالة مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، ومن بين الحيتان 12 التي عُثر عليها 3 منها نافقة.

وقالت الشرطة المحلية إنها تلقت بلاغا صباح يوم الثلاثاء يفيد باكتشاف حيتان على شاطئ ضحل في مدينة لينهاي بمقاطعة تشجيانغ لتهرع فرق الإنقاذ والصيد من أجل نقلها إلى المحيط.

وشارك في عملية الإنقاذ 150 شخصا نظرا لحجم الحيتان الكبير وارتفاع درجة حرارة الجو التي صعبت من المهمة.