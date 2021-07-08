أفرجت القاهرة عن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" المحتجزة منذ نهاية آذار/مارس بعدما تسبّبت بتعطّل الملاحة في قناة السويس إثر جنوحها في الممرّ المائي الاستراتيجي، وذلك بعد إبرام السلطات المصرية اتفاقية تعويض مع مالك السفينة الياباني.
وبدأت "إيفر غيفن" الأربعاء التحرك لمغادرة قناة السويس بعد احتجازها أكثر من مئة يوم.
وكانت السلطات المصرية أعلنت الأحد أنّها توصّلت إلى "اتفاقية تسوية" مع شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة لـ"إيفر غيفن" ينصّ على الإفراج عن السفينة مقابل حصول القاهرة على تعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبّدتها من جرّاء إغلاق القناة، من دون أن يعلن أيّ من الطرفين عن قيمة التعويضات التي اتّفقا عليها.
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