ولد مولود جديد لإنسان الغاب السومطري، الذي ينتمي إلى واحدة من أكثر مجموعات الرئيسات المهددة بالانقراض في العالم، في حديقة حيوان تشيستر البريطانية في 19 حزيران/يونيو. ويعيش في جزيرة سومطرة حالياً نحو 14 ألفاً فقط من هذه الفصيلة التي تواجه خطرا كبيراً من الانقراض في البرية. ولذلك احتفل دعاة الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء العالم بالطفل الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، والذي وُلد لأمه إيما وأبيه بولوه..