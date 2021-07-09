شاهد: صور مذهلة يصنعها بركان إتنا خلال ثورانه ليلا في إيطاليا

عاد بركان إتنا في صقلية إلى النشاط مجددا ليلة الجمعة، صانعا بذلك صورا مذهلة بقذفه للحمم البركانية المتوهجة وسط الظلام.
وأحدث البركان سحابة بركانية وصلت إلى ارتفاع 11 كيلومترًا فوق مستوى سطح البحر.
ووفقًا لمعهد كاتانيا للجيوفيزياء والبراكين، فقد تسبب البركان في سقوط الرماد على بعض القرى الواقعة على منحدرات البركان دون وقوع أضرار.
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