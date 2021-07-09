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دببة في كوسوفو تحاول تجاوز موجة من الحر غير مسبوقة

أصبحت موجة الحر في منطقة البلقان لا تطاق بالنسبة لبعض الحيوانات بعد أن تجاوزت درجة الحرارة عتبة الـ 36 درجة مئوية. ويضاعف العمال في محمية الدببة في كوسوفو جهودهم لتبريد الحيوانات.

وقال تاولانت خوجا، عامل في محمية للدببة، "إننا نقدم لهم أكبر قدر ممكن من الفاكهة والفواكه المجمدة ونرشهم بالماء ونقوم في كثير من الأحيان بتغيير الماء في بركتهم".

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ارتفاع درجات الحرارة تزامن وإصدار تحذيرات من احتمال نشوب حرائق الغابات، وهي مشكلة شائعة خلال فصل الصيف في جميع أنحاء البلقان. والمنطقة متعودة على موجات الحر الصيفية، لكنها تحدث عادة في شهر أغسطس- أب.

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