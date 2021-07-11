قُتل 35 شخصًا على الأقل على أيدي لصوص مواشي في خمس قرى بولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، وفق ما ذكرت الشرطة السبت. وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية محمد شيهو إن "35 شخصاً قتلوا على أيدي لصوص في القرى الخمس"، في حين أورد سكان وفاة 43 شخصاً في الهجمات التي وقعت الخميس.