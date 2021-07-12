شاهد: ميليشيات مناهضة لطالبان وتابعة لأمراء حرب تنتشر في أفغانستان

ومع انسحاب القوات الأمريكية، تقول طالبان إن مقاتليها استولوا على معبرين في غرب أفغانستان مستكملين استيلاءهم على نطاق من الأراضي يمتد من الحدود الإيرانية إلى الحدود مع الصين. تقول الحركة إنها تسيطر الآن على 85 في المائة من البلاد، وعلى حوالي 250 مقاطعة من أصل 400، وهو ما لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.

على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود الإيرانية، نشر إسماعيل خان - وهو أمير حرب مخضرم ساعد مقاتلوه القوات الأمريكية في الإطاحة بطالبان في عام 2001 - مقاتليه لدعم القوات الحكومية التي تقاتل ضد المتمردين.