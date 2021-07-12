شاهد: الأرجنتينيون يحتفلون بإحراز منتخبهم كأس "كوبا أميركا"

خرجت الجماهير الأرجنتينية بالآلاف في شوارع العاصمة بيونس آيرس، للاحتفال بفوز منتخب بلادها في نهائي "كوبا أميركا" أمام منافسه التاريخي البرازيلي، في ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بنتيجة هدف لصفر.
وقد فازت الأرجنتين بأول لقب لها منذ عام 1993، بعد تغلبها على البرازيل، وفاز نجم الفريق ليونيل ميسي بأول لقب قاري مع المنتخب الوطني، ليملأ بذلك فجوة في مسيرته الكروية.
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