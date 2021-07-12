شاهد: الحرائق تلتهم أجزاء من شمال كاليفورنيا وسط موجة حرّ عاتية

ساهم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في زيادة الحرائق التي تمتد في مناطق واسعة من شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
واستمر تأجج الحرائق خلال نهاية الأسبوع بينما عانى رجال الإطفاء خلال محاولاتهم لإخمادها. كذلك انتشرت الحراق في ولايات أمريكية متاخمة لكاليفورنيا مثل أوريغون وأريزونا وأيداهو.
وقال مسؤولون أمريكيون إن موجة الطقس شديد الحرارة ستصعب من عمليات إخماد الحرائق في الوقت الحالي.
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