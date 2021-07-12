شاهد: من شرفة المستشفى.. البابا يطل على المصلين في لقاء الأحد التقليدي

خاطب البابا فرنسيس الذي دخل المستشفى قبل أسبوع لإجراء عملية جراحية في القولون، المصلين الأحد من شرفة غرفته في الطابق العاشر، مؤكدا أنه "سعيد" بحضور لقائه التقليدي الأحد.
ولم يحدد الفاتيكان بعد متى سيعود البابا إلى شقته الصغيرة في سانت مارثي في مدينة الفاتيكان، التي تتألف من غرفتين وتبلغ مساحتها 50 مترا مربعا.
خضع البابا الأحد لعملية جراحية تحت تخدير عام "لاستئصال في الجانب الأيسر" من الأمعاء الغليظة.
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