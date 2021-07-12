شاهد: قطة عملاقة تلقي التحية على المارة في أحد أحياء طوكيو

في "حي شينجوكو"، أحد أحياء طوكيو الـ 23 وأكثرها ازدحاما، ظهرت قطة ثلاثية الأبعاد على شاشة إحدى اللوحات الإعلانية وتقوم بإلقاء التحية على المارة.
وتظهر القطة على شاشة "ليد" منحنية تبلغ مساحتها 1.664 قدمًا مربعًا، ورفعت فوق إحدى محطات السكك الحديدية الأكثر كثافة في العاصمة اليابانية.
أحد المواطنين أثناء مروره من المكان والتقاطه الصور، قال "اعتقدت أنها قطة حقيقية".
من جانبه لفت أحد الطلاب إلى أن القطة "تبدو لطيفة حقًا وأكبر مما تراها" عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات والصور التي نشرت.
No Comment المزيد من
شاهد: استمرار أعمال النهب والعنف في شوارع جنوب إفريقيا لليوم الرابع
شاهد: سنترال بارك تتحول إلى ساحة "معارك العصور الوسطى"
شاهد: الحرائق تلتهم أجزاء من شمال كاليفورنيا وسط موجة حرّ عاتية
شاهد: الأرجنتينيون يحتفلون بإحراز منتخبهم كأس "كوبا أميركا"
شاهد: من شرفة المستشفى.. البابا يطل على المصلين في لقاء الأحد التقليدي
شاهد: ميليشيات مناهضة لطالبان وتابعة لأمراء حرب تنتشر في أفغانستان
شاهد: مناورات أوكرانيا وحلف الأطلسي في البحر الأسود
مقتل عشرات القرويين على يد لصوص مواشي في شمال غرب نيجيريا
شاهد: لهيب النيران في موسم مسيرات البروتستانت الموالية للتاج البريطاني في أيرلندا الشمالية
ليتوانيا تقيم سياجا على طول حدودها مع بيلاروس للحد من تدفق المهاجرين نحو أراضيها
شاهد: مارة في طوكيو يقفون بذهول واعجاب لمشاهدة قطة ثلاثية الأبعاد على شاشة عملاقة
شاهد: صور مذهلة يصنعها بركان إتنا خلال ثورانه ليلا في إيطاليا
شاهد: مجريون من المجتمع المدني يتظاهرون ضدّ "قانون رهاب المثلية"
شاهد: موجة الحر تؤثر على الدببة في محمية كوسوفو للحيوانات
فيديو | مولود جديد لإنسان الغاب السومطري في حديقة حيوانات بريطانية