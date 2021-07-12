شاهد: قطة عملاقة تلقي التحية على المارة في أحد أحياء طوكيو

في "حي شينجوكو"، أحد أحياء طوكيو الـ 23 وأكثرها ازدحاما، ظهرت قطة ثلاثية الأبعاد على شاشة إحدى اللوحات الإعلانية وتقوم بإلقاء التحية على المارة.

وتظهر القطة على شاشة "ليد" منحنية تبلغ مساحتها 1.664 قدمًا مربعًا، ورفعت فوق إحدى محطات السكك الحديدية الأكثر كثافة في العاصمة اليابانية.

أحد المواطنين أثناء مروره من المكان والتقاطه الصور، قال "اعتقدت أنها قطة حقيقية".

من جانبه لفت أحد الطلاب إلى أن القطة "تبدو لطيفة حقًا وأكبر مما تراها" عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات والصور التي نشرت.