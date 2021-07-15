شاهد: القبض على ثعبان ضخم في حديقة عامة في بانكوك بتايلاند

تفاجأ زوار إحدى الحدائق العامة في بانكوك (تايلاند) بثعبان بايثون ضخم كان تسلق شجرة واستراح على أحد أغصانها. سريعاً حضر إلى المكان عناصر من الدفاع المدني وفوج الإطفاء، حيث تم القبض على الثعبان وإعادته إلى حديقة الحيوانات المجاورة التي هرب منها...