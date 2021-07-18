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رجال شرطة سعوديون يتلقون مكالمات في المركز الوطني للعمليات الأمنية في مكة المكرمة قبل أيام من موسم الحج، 16 يوليو، 2021

تراقب القوات الأمنية السعودية المشاعر المقدسة في مكة المكرمة خلال موسم الحج السنوي بكاميرات توزع في مناطق رئيسية في المدينة.

ويقوم الموظفون بالرد على نداءات الحجاج المحتاجين في مركز مخصص.

يبدأ الحج، يوم الأحد، 18 تموز/ يوليو، بمشاركة 60 ألف مقيم سعودي فقط تلقوا تطعيم كوفيد-19.

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