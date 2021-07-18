تراقب القوات الأمنية السعودية المشاعر المقدسة في مكة المكرمة خلال موسم الحج السنوي بكاميرات توزع في مناطق رئيسية في المدينة.

ويقوم الموظفون بالرد على نداءات الحجاج المحتاجين في مركز مخصص.

يبدأ الحج، يوم الأحد، 18 تموز/ يوليو، بمشاركة 60 ألف مقيم سعودي فقط تلقوا تطعيم كوفيد-19.