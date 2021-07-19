شاهد: مقتل العشرات بسبب الأمطار الموسمية بمدينة مومباي الهندية

لقي 34 شخصاً على الأقل حتفهم جراء سقوط جدار على منازل وانهيار للتربة ناجم عن هطول أمطار غزيرة موسمية في مدينة مومباي، العاصمة المالية في الهند. وغمرت الأمطار مجمعاً لمعالجة المياه مما تسبب في تعطيل الإمدادات في معظم مناطق مومباي.
في شيمبور الضاحية الشرقية لمومباي، سقطت شجرة اقتلعتها الرياح على جدار انهار فوق العديد من المنازل وتم انتشال جثث 21 شخصاً من تحت الأنقاض، حسب إدارة التصدي للكوارث الطبيعية.
وفي ضاحية فيكرولي قتل عشرة أشخاص في انهيار للتربة طال خمسة منازل.
وتشهد مدينة مومباي هطول أمطار غزيرة منذ السبت، وقد تأثرت خدمات النقل المحلية. ولم تحدد البلدية موعد استئناف إمدادات مياه الشرب، لكنها نصحت السكان بغلي المياه قبل استهلاكها.
وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الهندية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع عواصف رعدية في اليومين المقبلين.
No Comment المزيد من
شاهد: عمليات إجلاء في كاليفورنيا بسبب الحرائق
شاهد: وقفة على ضوء الشموع في نيودلهي تكريما لمصور صحافي قتل على الحدود الأفغانية الباكستانية
شاهد: اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء
شاهد: مسيحيون كاثوليك ومن مذهب "الفودو" يحجون وسط وضع وبائي خطير ووضع سياسي غير مستقر
شاهد:عرض مجسم "موكو" الكائن الخيالي في طوكيو قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية
شاهد: التجهيزات الأمنية في مكة المكرمة استعدادا لبدء موسم الحج
شاهد: الهولنديون يقيمون حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل جراء الفيضانات
شاهد: اشتباكات بين الشرطة ولصوص أثناء محاولة لسرقة مستودع كحول في ديربان في جنوب أفريقيا
شاهد: تيلدا سوينتون تتسلم"السعفة الذهبية للكلاب" نيابة عن حيواناتها الأليفة
شاهد: قصف صاروخي لقوات النظام السوري على آخر معقل للمعارضة المسلحة
شاهد: الفلسطينيون في غزة يفدون على سوق المواشي، لشراء أضحية العيد
شاهد: ناشطون يحتجون خارج البيت الأبيض ويدعون إلى "تحرير اللقاح"..بينما يستضيف بايدن ميركل
شاهد: القبض على ثعبان ضخم في حديقة عامة في بانكوك بتايلاند
شاهد: منظمة حقوقية تطالب ميركل وبايدن بتعليق براءات اختراع لقاح كوفيد-19
شاهد: متظاهرون ينظمون مسيرة احتجاجية ضد الجيش في ميانمار