شاهد: مقتل العشرات بسبب الأمطار الموسمية بمدينة مومباي الهندية

لقي 34 شخصاً على الأقل حتفهم جراء سقوط جدار على منازل وانهيار للتربة ناجم عن هطول أمطار غزيرة موسمية في مدينة مومباي، العاصمة المالية في الهند. وغمرت الأمطار مجمعاً لمعالجة المياه مما تسبب في تعطيل الإمدادات في معظم مناطق مومباي.

في شيمبور الضاحية الشرقية لمومباي، سقطت شجرة اقتلعتها الرياح على جدار انهار فوق العديد من المنازل وتم انتشال جثث 21 شخصاً من تحت الأنقاض، حسب إدارة التصدي للكوارث الطبيعية.

وفي ضاحية فيكرولي قتل عشرة أشخاص في انهيار للتربة طال خمسة منازل.

وتشهد مدينة مومباي هطول أمطار غزيرة منذ السبت، وقد تأثرت خدمات النقل المحلية. ولم تحدد البلدية موعد استئناف إمدادات مياه الشرب، لكنها نصحت السكان بغلي المياه قبل استهلاكها.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الهندية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع عواصف رعدية في اليومين المقبلين.